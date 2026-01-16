Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı

Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Süha Gür  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Galatasaray, sakatlıkları bulunan futbolcularının durumuyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.

Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

