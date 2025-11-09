Dolar
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında galip gelemedi.

Ömer Faruk Salman  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Güneydoğu temsilcisi ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dün de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, ligin 13. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Ligde topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

