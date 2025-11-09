Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Gaziantep
Güneydoğu temsilcisi ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dün de sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekipte, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, ligin 13. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Ligde topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.