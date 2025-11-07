Dolar
42.21
Euro
48.93
Altın
3,990.83
ETH/USDT
3,296.30
BTC/USDT
100,866.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Yaşam

"Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor

Samsun'da 82 yaşındaki Nevin Demirbağ ve 71 yaşındaki Gülten Sofuoğlu Yanık, taraftarları oldukları Samsunspor'un iç saha maçlarını kaçırmıyor.

İlyas Gün  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
"Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Hamrun Spartans'ı ağırlayan Samsunspor'u tribünde destekleyen Nevin Demirbağ ve Gülten Sofuoğlu Yanık, futbola olan tutkularıyla dikkati çekiyor.

Nevin Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri maçları izlemeye stada gittiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eskiden deplasmanlara da gittiğini anlatan Demirbağ, "Astım hastasıyım artık deplasmanlara gidemiyorum ama Samsunspor'un iç saha maçlarını asla kaçırmıyorum. Sürekli kale arkasında maçları takip ediyoruz. Karşılaşmaları izlerken çok heyecanlanıyorum." dedi.

Eski Samsunsporlu futbolcu Osman Çelik'i çok sevdiğini dile getiren Demirbağ, son yıllarda bütün maçlara onun forması ile geldiğini belirtti.

Bazen maçlara giderken kendisine, "Yaşın kaç, bu yaştan sonra ne işin var maçta?" denildiğini anlatan Demirbağ, "Ben de 'Sizi ilgilendirmez. Ben her zaman maçlara gideceğim.' diyorum. Samsunspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta tribünde bir taraftarın çarpması yüzünden yere düştüm, burnumu kırdım. Hastaneye gittim, tedavi yaptılar. Çok ağladım ama Samsunspor için her şeye değer. Hatta burnumdaki kırık iyileşmedi ama bu maça da geldim." ifadelerini kullandı.

Yanık: "Samsunspor'un peşindeyiz"

Gülten Sofuoğlu Yanık ise 7 yaşından bu yana statlarda maç izlediğini söyledi.

Annesinin eski 19 Mayıs Stadı'nda çalıştığına belirten Yanık, "Beni de Samsunspor'un tüm maçlarına götürüyordu. Çocukluktan itibaren Samsunspor'un iç saha maçlarının hiçbirini kaçırmadım. Hatta deplasmanlara bile gittim. Ne yağmur ne çamur ne de kar fark etmez, Samsunspor'un peşindeyiz. Bizim gibi kadınları da stadyuma gelmeleri konusunda davet ediyoruz. Çünkü sadece bir Samsunspor'umuz var." diye konuştu.

Stadyumdaki diğer taraftarların kendilerini gördüğünde şaşırdığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Polisler bile bize, 'Niye geliyorsunuz buraya?' dedi. Biz de 'Samsunspor bir sevdadır.' dedik. Torunlarım da var, Almanya'da yaşıyorlar, onları da maça getirdim. Asla ne eşim ne de çocuklarım bana, 'Niye stadyuma gidiyorsun?' der. Nevin abla da ben de stadyumdan geri gelmeyiz. Mahallemizdeki insanlara bile maçlara gelmelerini aşıladım. Onları da ara sıra maçlara getiriyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı

Benzer haberler

"Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor

"Fanatik nineler", taraftarı oldukları Samsunspor'un maçlarını kaçırmıyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde gözünü son 16 turuna dikti

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı

Galatasaray "Devler Ligi"nde rotayı ilk 8'e çevirdi

Galatasaray "Devler Ligi"nde rotayı ilk 8'e çevirdi
Beşiktaş ile Antalyaspor 59. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor 59. randevuda
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet