Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Metin Arslancan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti. Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir'den ise Yusuf Sarı'yı yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Bulgaristan ve İspanya maçlarının programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takım, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün basına açık olarak saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Bulgaristan maçı programı

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi antrenmanın ardından saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafile, Bursa'ya vardıktan sonra saat 19.45'te Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile yapacağı müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İspanya karşılaşmasının programı

Milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek.

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek.

Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamada bulunacak.

İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exxen platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.

