Dolar
42.21
Euro
48.92
Altın
3,998.00
ETH/USDT
3,228.30
BTC/USDT
100,113.00
BIST 100
10,966.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde gözünü son 16 turuna dikti

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek liderliğe yükselen Samsunspor, ilk 8 içinde yer alarak son 16 turuna direkt yükselmeyi hedefliyor.

İlyas Gün  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde gözünü son 16 turuna dikti Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

UEFA Konferans Ligi'nde "3'te 3" yapan Samsunspor, 36 takımlı ligde 9 puan ve averajla liderliğe yükseldi.

Kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlı takım, ilk karşılaşmada deplasmanda Legia Varşoya'yı 1-0, sahasında ise Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı ise aynı skorla 3-0 geçerek gözünü ilk 8'e dikti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, Hamrun Spartans galibiyetinden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Konferans Ligi'nde yenilmeden ve kalelerinde gol görmeden emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Bilen, "Konferans Ligi'ne başlarken başkanımızın söylediği gibi, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Play-off'u garantilediğimizi varsayarsak iki maç sonra inanıyorum ki ilk 8 takımın arasına Samsunspor'un ismini yazdıracak futbolcu kardeşlerimiz. Çok inanıyoruz, güveniyoruz kendilerine. Hamrun Spartans'a karşı kazandığımız zaferle Dinamo Kiev maçından sonra Samsunspor'un emin adımlarla Avrupa arenasında boy göstereceğini teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nin 4. müsabakasını İzlanda'da oynayacaklarına dikkati çeken Bilen, şöyle devam etti:

"İzlanda çok soğuk bir ülke, Breidablik ile zor koşullarda mücadele edeceğiz. Buna rağmen oradan da iyi bir netice alıp ilk 8 için hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağımıza inanıyorum. Tabii buradaki başarıda en önemli unsur, ekip olarak dayanışma içerisinde inanarak, maç maç düşünüp teknik ekibimizden futbol direktörümüze, başkanımızdan idarecimize, icra kurulumuza, çalışanlarımıza kadar büyük bir aile organizasyonu içerisinde birbirimize inanarak, güvenerek ve eksiklerimizi bilip tamamlama yolunda iyi niyetle mücadele etmekten geçiyor. Örnek bir kulüp olma yolunda başkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Samsunspor'un geleceğinin parlak olduğuna, iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Samsunspor'u Avrupa'da bilinirliği artan bir kulüp haline getirmek istediklerinin altını çizen Bilen, şunları kaydetti:

"Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın önderliğinde, maddi manevi bize verdiği destek ve inanarak teslim ettiği kulübün yönetilmesiyle çok daha parlak, Avrupa'da bilinirliği her geçen gün artan, her yıl Avrupa arenasında yükselen grafikteki Samsunspor'u izleteceğimize inanıyoruz. Avrupa'da elde ettiğimiz başarılarla Türk futboluna da katkı sunuyoruz. Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe camiasını da kutluyorum. Avrupa'da 3 haftadır ülke puanına çok ciddi katkılarımız oluyor. Burada da aynı şekilde başarı grafiğimizi yükselterek gidiyoruz. Umarız Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, biz de Konferans Ligi'nde adımızı finallere kadar götürürüz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı
Hac için uyarı mesajı gönderilenlerin sağlık raporu alması gerekecek

Benzer haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde gözünü son 16 turuna dikti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde gözünü son 16 turuna dikti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi

Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İstediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamazsak problem yaşayacağımızı düşünüyorum

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İstediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamazsak problem yaşayacağımızı düşünüyorum
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı konuk edecek

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet