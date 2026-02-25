Dolar
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Shkendija Teknik Direktörü Bekjiri: Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır

Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın karşılaşacakları Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu, maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İlyas Gün  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Shkendija Teknik Direktörü Bekjiri: Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Bekjiri ile tecrübeli futbolcu Sebastjan Spahiu maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor’un için "ciddi ve kendini çok geliştirmiş bir takım" ifadelerini kullanan Bekjiri, "Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi günlerinde olmaz. Biz de daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum, Samsunspor güçlü bir takımdır. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bekjiri, "İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki maçta daha çok defansif yaklaşacağız. Kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunspor’u inceledik. Ona göre sahada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Sebastjan Spahiu ise, Samsunspor'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır. Türkiye’de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın yüzde 100’ümüzü sahaya verip oynayacağız. Kesinlikle yarın iyi sonuç olmaya çalışacağız ancak bu iyi sonucu almak hiçte kolay olmayacak."


Shkendija Teknik Direktörü Bekjiri: Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır

Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shkendija ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak
Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor
Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek
