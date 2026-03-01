Samsunspor ile Gaziantep golsüz berabere kaldı

Samsun
6. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü.
32. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Drongelen'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
34. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası önünden şutunda kaleci Mustafa Burak Bozan topu bloke etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada Elayis Tavsan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan son anda parmaklarıyla kornere çeldi.
53. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Sorescu'nun şutunda defansa çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.
59. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Celil Yüksel kullandı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde Van Drongelen topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz: "Bu hafta kötü oynadığımız Samsun gibi zor bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz"
Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakika istedikleri gibi oynadıklarını söyledi.
Sonrasında sakatlıklar nedeniyle oyunun kontrolünün tamamen Samsunspor'a geçtiğini aktaran Yılmaz, "Aslında ilk 15 dakika her şey istediğimiz gibiydi. Bütün çalıştığımız ne varsa hepsinin doğru olduğu... Ama 15 dakika sonra oyunun ritmi düştü. Biz de bu ritme alıştık. İlk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun kontrolü Samsunspor'daydı. Burada kendimizi eleştirmemiz lazım. Baktığımız zaman geçen hafta harika oynadığımız Trabzonspor maçında puan alamadık. Ama bu hafta kötü oynadığımız Samsun gibi zor bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz. Futbolun güzelliği tabii ki burada ama biz böyle bir oyunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, oyuncuları uyardığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çünkü biz bu oyunu değil, pozitif futbol, modern futbol oynamak için hem kendim hem oyuncularım hem ekibimiz hep beraber oyuncularımızla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tabii ki de alınan bir puan çok değerli ama son 70 dakikadaki oyunu kesinlikle ne ben ne de oyuncularım kabul ediyor. Hakemlerle alakalı konuşmamak için direniyorum ama Türkiye'de oyunun ritmi, faul standartları, kırmızı kartlar, VAR'ın karışıp karışmaması neye göre belli oluyor açıkçası bilmiyorum. Artık hakemlerle de alakalı konuşmayı bıraktım. Söz de verdim çünkü. İlk devre zaten tamamen bir kör dövüşü. Sürekli düdük, sakatlıklar, 7 dakika uzatma, giren oyuncular... Futbolumuzun gelişmesini istiyorsak tabii ki de topun oyunda kalma süresinin çok daha artması lazım."
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: "Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı." dedi.
Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK karşısına farklı bir sistemle çıktıklarını dile getirdi.
Müsabakada topun kontrolünün kendilerinde olduğunu anlatan Fink, "Aynı zamanda kaliteli bir şekilde topa sahip olmak önemliydi. Beş farklı oyuncuyla sahaya çıktık. Farklı bir sistemle oynadık. Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı. Oynadığımız son 4 karşılaşmadan gol yemeden ayrılmak da önemli. Oyunun kontrolü bizdeydi ama gol atamadık. Takımımız çok istekli ve arzulu oynadı. Taraftarımız bu maçı izlemekten keyif almıştır. Celil de sakatlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.
Oyun içindeki sistemle ilgili değerlendirmede bulunan Fink, "Oynadığımız oyuna bakarsak, oyun kurulumu diğer maçlarla aynıydı. Bugün bunu 3 stoperle göstermeye çalıştık. Bazen de bek oyuncumuzu geriye geçip 3'lü oyun kurulumu yapmaya çalışıyoruz. Bugün 3 stoperle oynadık. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar olacak. Bugün topa sahip olma konusunda da doğru işler yaptık. Nctham'ın kas ağrısı, İrfan Can'da karın ağrısı, Zeki Yavru'nun da dizinde ağrıları vardı. Onları kadroya almadım. Kadromuzda olan oyuncularımızla sistemimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Pres oyunu benim vazgeçilmezim diyebilirim. Hangi sistemle oynarsak oynayalım kadromuzda olan oyuncularla şekillendirebiliyoruz. Bazen sistemi rakibe göre de değerlendirebiliyorsunuz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.