Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,964.80
BTC/USDT
66,043.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın Erbil kentinde, ABD'nin de askeri üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi. Havalimanını gören bir noktadan yayındayız. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşması sonrası Corendaon Airlines Park Antalya Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv'den yayındayız.
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan basketbol takımından 4 kişinin İstanbul'a getirilmesi için devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde çalışıldığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişiyle ilgili açıklama

istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise NextGen Avrupa Ligi'ni izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, söz konusu dört ismin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iki kentinden Türkiye'ye dönmesi için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olunduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli
DMM'den "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Bakan Göktaş: Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe'den Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 kişiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1061. maçına çıkacak

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda
Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Antalyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Antalyaspor'a konuk olacak
İsrail soykırımı nedeniyle 2 yıldır spordan uzak kalan Filistinli basketbolcular potalara dönüyor

İsrail soykırımı nedeniyle 2 yıldır spordan uzak kalan Filistinli basketbolcular potalara dönüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet