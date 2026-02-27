UEFA Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.
Samsunpor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını sahasında 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Son 16 turuna kalan takımlar
Play-off turunun ardından Samsunspor, Rijeka, Celje, Fiorentina, Lech Poznan, Sigma Olomouc, AZ Alkmaar ve Crystal Palace son 16 turu biletini aldı.
UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna kalmıştı.
Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu turda karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0, 4-0
Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0, 3-1
Celje (Slovenya)-Drita (Kosova): 3-2, 3-2
Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya): 3-0, 2-4
Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0, 1-0
Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya): 1-1, 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan): 0-1, 4-0
Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1, 2-0