Dolar
43.96
Euro
51.92
Altın
5,180.34
ETH/USDT
2,029.70
BTC/USDT
67,566.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Yunus Kaymaz  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
UEFA Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı

Londra

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Samsunpor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını sahasında 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son 16 turuna kalan takımlar

Play-off turunun ardından Samsunspor, Rijeka, Celje, Fiorentina, Lech Poznan, Sigma Olomouc, AZ Alkmaar ve Crystal Palace son 16 turu biletini aldı.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu turda karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0, 4-0

Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0, 3-1

Celje (Slovenya)-Drita (Kosova): 3-2, 3-2

Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya): 3-0, 2-4

Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0, 1-0

Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya): 1-1, 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan): 0-1, 4-0

Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1, 2-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off etabı tamamlandı

Samsunspor, Shkendija’yı 4-0 mağlup ederek son 16’ya yükseldi

Shkendija Teknik Direktörü Bekjiri: Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile karşılaşacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile karşılaşacak
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak
Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor

Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet