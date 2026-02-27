Dolar
43.92
Euro
51.85
Altın
5,185.25
ETH/USDT
2,028.70
BTC/USDT
67,299.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

Yunus Kaymaz, Süha Gür  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Nottingham

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan faydalanamadığı ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle giren Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede Fenerbahçe gol bulamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk yarı

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.

68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.

89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.

Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

Nene tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 18. dakikasında aldığı darbe nedeniyle kendini yere bırakan Nene, oyuna devam etti ancak 43. dakikada yine sakatlık yaşadı.

Nene, devre arasında yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı.

Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu.

Yanıcı madde oyunu durdurdu

Müsabakanın ilk dakikalarında, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle oyun durdu.

Karşılaşmanın başlamasıyla kale arkasında bulunan sarı-lacivertli tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atıldı.

Müsabakanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu yaklaşık 2 dakika durdurduktan sonra sahanın temizlenmesiyle maçı devam ettirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, imza gününde taraftarlarla buluştu

Galatasaraylı futbolcu Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Cristiano Ronaldo, Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldı

Cristiano Ronaldo, Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldı
Juventus-Galatasaray maçı İtalyan basınında geniş yer buldu

Juventus-Galatasaray maçı İtalyan basınında geniş yer buldu
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet