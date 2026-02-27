Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Nottingham
City Ground Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan faydalanamadığı ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıya 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle giren Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Kalan sürede Fenerbahçe gol bulamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlk yarı
12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.
68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.
89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Avrupa golcüsü Kerem
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.
Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.
Nene tamamlayamadı
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene, maçı tamamlayamadı.
Müsabakanın 18. dakikasında aldığı darbe nedeniyle kendini yere bırakan Nene, oyuna devam etti ancak 43. dakikada yine sakatlık yaşadı.
Nene, devre arasında yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.
Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı.
Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu.
Yanıcı madde oyunu durdurdu
Müsabakanın ilk dakikalarında, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle oyun durdu.
Karşılaşmanın başlamasıyla kale arkasında bulunan sarı-lacivertli tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atıldı.
Müsabakanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu yaklaşık 2 dakika durdurduktan sonra sahanın temizlenmesiyle maçı devam ettirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.