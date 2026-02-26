Dolar
Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Galatasaraylı futbolcu Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

İstanbul

Sarı-kırmızılıların Juventus'a konuk olduğu son 16 play-off turu rövanş maçında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA'nın internet sitesindeki oylamada haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Fransız Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Norveçli Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sörloth da adaylar arasına girdi.

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, uzatma devrelerine giden İtalya'daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken Osimhen de takımı adına bir gole imza attı.

