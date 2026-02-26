Dolar
43.88
Euro
51.86
Altın
5,165.68
ETH/USDT
2,020.10
BTC/USDT
66,973.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

Karaköy İskelesi açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen kişi, çevredeki vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

Mustafa Mert Karaca  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

İstanbul

Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü.

Bu kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimliği belirlenen kazazede H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yolcu vapurunun tekneye çarpması ve denize düşen kişinin halat yardımıyla can simidi ile kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Bakan Kurum: COP31 yalnızca bir konferans olmayacak, iklim eyleminde bir dönüm noktası olacak
Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

Karaköy'de yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü

Tarçın kabuğundan ürettiği takıları 20 yıldır İstanbul'da satıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet