Dolar
43.96
Euro
51.90
Altın
5,180.30
ETH/USDT
1,956.80
BTC/USDT
66,103.00
BIST 100
13,832.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​, "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul'da "43. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapacakları maçlar otomatik olarak ileri bir tarihe ertelendi.

Emrah Oktay  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

İstanbul

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus takımını geçerek son 16 turuna yükseldi. UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor da son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı eleyerek yoluna devam etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a elendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçını Liverpool veya Tottenham ile 10 veya 11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart'ta deplasmanda yapacak. Samsun temsilcisi ise Konferans Ligi'ndeki son 16 tur müsabakalarını Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart'ta oynayacak.

Bu nedenle Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe atıldı.

TFF, A Milli Takım için fikstürü öne çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını üçer gün öne çekmişti.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.

TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu
Türkoloji bölümlerini özendirecek düzenlemeler yapılacak
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı
TCG Anadolu'nun Rotterdam Limanı'nda gördüğü ilgi Hollanda basınına yansıdı
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik davada, geçici kurulun görevine devam kararı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu

PFDK, Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda
Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 42. randevuda

Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 42. randevuda
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet