Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu

Mutlu Demirtaştan  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool oldu Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
