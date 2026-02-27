Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda

İstanbul

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 13, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 19 maçta sarı-kırmızılı takımın 43 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligdeki son 6 karşılaşmadan galip ayrıldı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, 2 kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 9 maçın 6'sını ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 22 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.


Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 42. randevuda

Futbolda haftanın programı

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, imza gününde taraftarlarla buluştu

