Spor, Futbol

Samsunspor, Shkendija’yı 4-0 mağlup ederek son 16’ya yükseldi

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.

İlyas Gün  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Samsunspor, Shkendija’yı 4-0 mağlup ederek son 16’ya yükseldi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.

45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.

Jeton Bekjiri: "İlk golden sonra moralimiz bozuldu"

Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, ilk golden sonra morallerinin bozulduğunu söyledi.

Bekjiri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi olduklarını anlatan Bekjiri, "İlk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz bayağı iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabi ki bu sonuç bizim için iyi olmadı." dedi.

Artık bu maçtan sonra Avrupa'dan elendiklerini anlatan Bekjiri, "Bizim için bu maç da yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'da olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Samsunspor ciddi bir rakipti bizim için. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Buradan güzel ders çıkartacağız." şeklinde konuştu.



