Spor, Futbol

Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shkendija takımıyla sahalarında oynayacakları maçı kesinlikle kazanmaları gerektiğini söyledi.

İlyas Gün  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Samsunspor Teknik Direktörü Fink: Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Fink ile golcü futbolcu Cherif Ndiaye maçın oynayacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısında, kesinlikle kazanmak istediklerini dile getirdi.

Shkendija maçıyla Samsun'da ilk defa karşılamaya çıkacağını anlatan Fink, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16’ya kalmak tarihi başarı olacaktır. Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma biraz enerji getirdiğimi düşünüyorum. İlk maçta bunu çok iyi başardık. Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yarınki karşılaşmada oynayabilecek farklı oyuncular olabilir. 2 forvet olabilir. Kontra ataklarda ve geçişlerde de iyi oynamak istiyoruz. Sadece kontra oynayan bir takım değiliz. Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Enerjiye ve özgüvene sahip olmamız lazım. Taraftarımıza da ihtiyacımız olacak. Shkendija takımı evlerinde sadece 1 karşılaşma kaybetti. Buna rağmen onlara karşı kazandık. Avantajlı skor elde ettik ve onu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fink, son 16’ya kalmak istediklerini vurgulayarak "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16’ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor. 2 hafta sonra daha iyi olacağız ama hangi takımla oynayacağız bunu bilemiyoruz. Tarih yazmak bize bağlı.” diye konuştu.

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Ndiaye ise ilk karşılaşmayı kazandıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni oyun tarzı getirdi. Önemli karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız maçın çok önemli olduğuna dair toplantılar yapıyor. Bu turu geçtikten sonra gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak. Kolay olmayacak."

