Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Süper Lig'de 11 hafta sonunda 1'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 4 puanla son basamakta yer alıyor.
Ligde 8 maçtır galibiyete hasret Fatih Karagümrük, Konyaspor'u mağlup ederek milli maç arasına 3 puanla girmeyi hedefliyor.
TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlılar, topladığı 14 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.
Konya ekibinde Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük karşısında ilk sınavını verecek.