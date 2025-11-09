Fatih Karagümrük, Konyaspor’u 2-0 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi

İstanbul
Bu sonuçla Fatih Karagümrük, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu sezon iç sahada ilk, toplamda ikinci kez kazanan kırmızı-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı.
Süper Lig'de 4'ü son 5 karşılaşmada olmak üzere 6. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.
23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.
32. dakikada Fatih Karagümrük, VAR incelemesi sonucunda öne geçti. Larsson'un ceza sahası dışından şutunda Serginho, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, yardımcı hakem Murat Altan'ın bayrağını kaldırması üzerine ofsayt kararı verdi. Hakem Kayatepe, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararını iptal etti ve golü geçerli saydı.
45. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Çağtay Kurukalıp'ın şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Fofana, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.
İkinci yarı
67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı
