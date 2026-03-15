Beşiktaş, "deplasman serisi"ni başkentte sürdürdü

Ankara
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı.
İlk yarı
13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.
Maçın ilk devresi, golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarı
52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti.
56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.
67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.
84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.
Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Deplasman performansı iç sahayı geçti
Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.
Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.
Siyah-beyazlı takımın, ligde son 11 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:
|Karşılaşma
|Skor
|Kayserispor-Beşiktaş
|0-4
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-1
|Konyaspor-Beşiktaş
|0-2
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor-Beşiktaş
|1-3
|Fatih Karagümrük-Beşiktaş
|0-2
|Trabzonspor-Beşiktaş
|3-3
|Eyüpspor-Beşiktaş
|2-2
|Başakşehir-Beşiktaş
|2-3
|Kocaelispor-Beşiktaş
|0-1
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-2
İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.
Koita kırmızı kart gördü
Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada Sekou Koita'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Koita'nın, topu kaptırdığı pozisyonda düşerken Tiago Djalo'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'ın uyarısı üzerine hakem Yasin Kol, kenara geldi.
Pozisyonu izleyen Kol, Koita'ya kırmızı kartını çıkardı. Gençlerbirliği'nin 6 golle en skorer futbolcusu olan Koita, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Koita, 7. haftadaki Zecorner Kayserispor maçında da direkt kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.
Gençlerbirliği, başkentte 7 maç sonra kaybetti
Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde evinde 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.
Başkent ekibi, bu maç öncesi sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndaki 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği, TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yendi.
Sezonun ikinci yarısına Samsunspor (1-1) beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, başkentte Gaziantep FK engelini ise 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda daha sonra Çaykur Rizespor (2-2) ve Zecorner Kayserispor (0-0) ile berabere kaldı.
Galibiyet ve gol hasreti sürüyor
Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla elde eden başkent ekibinin, 3 puan hasreti 6 maça çıktı.
25 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 6 maçında 3'er mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlıların, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 3 puana düştü.