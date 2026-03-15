Kasımpaşa, ikas Eyüpspor'u tek golle geçti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa-ikas Eyüpspor müsabakasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-0
Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.