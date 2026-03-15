Samsunspor, sahasında Kayserispor'u yendi

Samsun
13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.
31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1
49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.
53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.
55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, "Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz," dedi.
Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıdaki oyunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
İkinci yarı çok iyi oynadıklarını anlatan Moe, "İlk yarıda kazandığımız topları çabuk verdik. İlk yarı planladığımızın dışında geçen bir yarıydı. İkinci yarı tam tersi oldukça iyi başladık. Fırsatlar oluşturduk. Sahada olduğumuzu herkese gösterdik." ifadesini kullandı.
Moe, ikinci yarıda net pozisyonlar ürettiklerini anlatarak, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın final bölümünde yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink:"Önemli olan bugün galip gelmekti"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Çok uzun zaman olmuştu galip gelmeyeli, tabii nasıl galip geldiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün galip gelmekti." dedi.
Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok iyi performans gösterdiklerini kaydetti.
İlk yarıda 2-3 gol bulabileceklerini anlatan Fink, "İlk yarı çok iyi bir performans gösterdik ve 1-0 öne geçtik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hatta ikinci, üçüncü golü bile bulabilirdik. Bence Celil'in girmiş olduğu pozisyonda net bir penaltı pozisyonuydu. Ancak ne yazık ki verilmedi. İkinci yarıda ise ilk 15 dakikada sıkıntı yaşadık. Hatta ilk dakikalarında da rakibimiz 1-1 buldu. Tabii o dakikalarda biraz heyecan yaptık ve gergin oynamaya başladık. Tabii bu kısmımızı ve bu bölümümüzü kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Eksik yapmış olduğumuz şeyleri bırakıp, zayıf olduğumuz tarafları da mutlaka geliştirmemiz gerekiyor ama sonucunda da hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.
Fink, takım halinde çok iyi oynadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Takım halinde çok iyi savaştık ve bu maçı kazanabileceğimize tamamen inandık. Tabii Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir oyun sergilemiş olmamıza rağmen ne yazık ki o karşılaşmayı son dakikalarda kaybetmiştik ve bugün ise son dakikalarda atmış olduğumuz golle galip geldik. Atmış olduğumuz bu golle galip gelmekle birlikte takımdaki atmosfer açısından, öz güvenimiz açısından çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Bu galibiyet sebebiyle de çok ama çok mutluyuz. Çünkü çok uzun zaman olmuştu galip gelmeyeli, tabii nasıl galip geldiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün galip gelmekti. İstatistiklere baktığımızda da aslında baskın olan taraf bizdik. 18 tane şut girişiminde bulunduk. istatistik anlamında elbette çok daha iyi olan taraftık ama gelişmemizi devam ettirmemiz gerekiyor."