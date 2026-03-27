Dolar
44.46
Euro
51.29
Altın
4,459.68
ETH/USDT
1,977.10
BTC/USDT
65,910.00
BIST 100
12,637.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, BM Genel Kurulu’nda “BM Üye Devletlere COP31 Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor. İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor.
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

Emre Doğan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29, 30 ve 31. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

29. hafta

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

30. hafta

17 Nisan Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Nisan Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

19 Nisan Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20 Nisan Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)

31. hafta

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet