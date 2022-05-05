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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u konuk edecek.

Salim Taş   | 05.05.2022
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Hatay

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.


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