Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Bosna Hersek ile yaptığı karşılaşma sonrası tebrik etti
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti

Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.

Selçuk Kılıç  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti

Trabzon

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.

