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Spor, Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası, yarın ve 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak maçlarla sona erecek.

Emrah Oktay   | 05.05.2022
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona eriyor

İstanbul

Son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken, play-off'ta yer alacak takımlar da belli oldu. Anadolu Efes'in ikinci bitirmeyi garantilediği normal sezonda Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor play-off'ta mücadele edecek.

HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin veda ettiği ligde düşecek ikinci takım yarın belli olacak. Yapılacak maçların ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi veya Semt77 Yalovaspor'dan biri daha lige veda edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşma programı şöyle:

Yarın:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)

19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

19.30 Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex (ENKA)

7 Mayıs Cumartesi:

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

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