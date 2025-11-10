Fenerbahçe Kulübü, hakem Lindhout'un yönetimiyle ilgili UEFA'ya başvurdu
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimiyle ilgili olarak UEFA’ya resmî başvuruda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı hakem Lindhout’un maç boyunca sergilediği yönetim tarzı ve verdiği hatalı kararların müsabakanın sonucunu doğrudan etkilediği belirtilerek, UEFA’dan söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edildi.
Ayrıca süreç ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da aktarıldı.