Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: 3 puanı almak istiyoruz, bunun için de her şeyi deneyeceğiz
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 3 puan almak için her şeyi deneyeceklerini söyledi.
Plzen
Müsabakanın oynanacağı Mesta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.
Zor bir maç oynayacaklarını aktaran Tedesco, "Maçı kazanmak istiyoruz, zor bir maç olacağını biliyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Rakibimiz yeni teknik direktörüyle 5'te 5 yaptı. Bunun içinde Roma galibiyeti de var. İyi bir maç çıkardılar, galibiyeti hak ettiler. O maça çok iyi hazırlık yapmışlardı. Fizik gücü yüksek bir takım, yarın kendi evlerinde oynayacağı için bizler için zor olacak ama tek odağımız maçı kazanmak. 3 puanı almak istiyoruz, bunun için de her şeyi deneyeceğiz. Elimizde daha fazla opsiyon var. Talisca katkı sağladı. En Nesyri de formda. Antep ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadı, bunlar bizim için lüks problemler." diye konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Takımdaki istikrarın önemine değinen 40 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:
"İlk 11'de bazı değişiklikler oluyor ama takımın istikrarlı yapısının olması gerekiyor. 3-4 günde bir maç yaptığımız için oynamaya uygun oyuncu önemli. Cezalılar oluyor, aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Yarın taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günü de böyle olacak. 2 durumun karışımı diyebilirim. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Rotasyon yapma kabiliyetimiz yüksek ve bunu yapınca kalitemiz düşmüyor. Bu durumla bu şekilde baş edeceğiz."
Rakipleri iyi incelemenin önemine değinen İtalyan teknik adam, şunları kaydetti:
"Sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olurdu. Takımları detaylı incelemeniz gerekir. Türkiye'de de geçerli bu durum. Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce bu kadar detaylı takip etmiyordum ama olduktan sonra gördüm ki her takımda iyi oyuncular var. Plzen de sadece burada bir lig takımı değil, her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid burada 4-2 kazanmıştı. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Farklı profile sahip oyuncuları var. Sizin her zaman kiminle oynadığınıza bakmadan detaylı incelemeniz gerekiyor ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor."
Oosterwolde: Zor bir takıma karşı oynayacağız ama bizler iyi hazırlandık
Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, seviyesini artırmaya devam ettiğini söyledi.
Tedavisinin bitmesinin ardından forma giymeye başladığını ve bunun performansını artırdığını aktaran Oosterwolde, "Takımımızda Skriniar gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Kendisi çok iyi stoper, onla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi geçmişte çok büyük takımlarda oynadı. İyi bir lider. Muhtemelen bu akşam yemeğinden sonra maçı konuşacağız. İyi bir maç olacaktır, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bizler iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum. Çocukların formamı istemesinden mutluyum. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama sıkı bir şekilde çalıştım. Tedavi sürecinden döndüğümden beri maçlarda forma giyiyorum. İstediğim seviyede değilim ama oraya doğru gidiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Jayden Oosterwolde, Beşiktaş maçından sonra sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Güzel atmosfer vardı. Yukarıya tırmanmaya çalışırken fotoğraf çekildi ve kulağımı duvara dayıyormuşum gibi oldu ama gerçekte öyle değildi."
Viktoria Plzen Teknik Direktörü Hysky: Fenerbahçe bütün olarak çok güçlü bir kadroya sahip
Çekya ekibi Viktoria Plzen'de teknik direktör Martin Hysky, sarı-lacivertlilerin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
Her pozisyonda etkili bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Hysky, "Fenerbahçe bütün olarak çok güçlü bir kadroya sahip. Defans oyuncuları teknik olarak ve sürat olarak çok güçlü. Orta saha da öyle. Avrupa liglerinde gol atabiliyor yani hücum da çok güçlü. Forvetleri doğru konumda bulunuyor. Kendi sahamızda oynuyoruz bu yüzden atmosfer önemli olacak. Bunu kendi lehimize çevirmeyi düşünüyoruz. Komple bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Hysky, Tedesco'nun gelişinin ardından Fenerbahçe'nin oyununun güçlendiğini aktararak, "Biz bir bütün olarak bakmaya çalışıyoruz. Tedesco geldiğinden itibaren farklı bir takım görüyoruz, daha aktif oynuyorlar. Ekip olarak daha iyi çalışıyor ve alan bırakmıyorlar. Kuşbakışı bir şekilde oyunu ele alıyor. Geçişlerde çok iyiler, bunlara dikkat etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Jemelka: "Ofansif oyunlarını baskıyla kısmaya çalışacağız"
Viktoria Plzen'in savunma oyuncusu Vaclav Jemelka, Fenerbahçe'nin çok zor bir rakip olduğunu dile getirdi.
Sarı-lacivertli ekibi yakından inceleme fırsatı bulduklarına değinen Jemelka, "Çok zor bir rakip bizi bekliyor. Yakından inceleme fırsatı bulduk, hiç kolay olmayacak. Elbette ofansif oyunda çok güçlüler, direkt oynuyorlar. Baskıyla bu yeteneklerini kısmaya çalışacağız. Galibiyetten memnuniyet duyuyoruz. Yeni antrenör taze rüzgar getiriyor. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umuyoruz." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.