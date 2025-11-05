Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu belli oldu

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak
- Fenerbahçe, Avrupa'da 294. sınavında
