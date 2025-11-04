Dolar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da "19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresi"nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran derbide attığı golün mutluluğunu yaşıyor

Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran, önemli bir sakatlık dönüşünde Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü atmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran derbide attığı golün mutluluğunu yaşıyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Fenerbahçe Televizyonuna konuşan Kolombiyalı golcü, "Güzel bir gol oldu benim adıma. Özellikle önemli bir sakatlıktan döndükten sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak benim için çok önemliydi. Gol sevinci de tamamen duyguların dışavurumuydu. Uzun bir süre sonra geri dönüp böylesine önemli bir maçta gol atmanın, takıma katkı sağlamanın vermiş olduğu duyguların dışa vurumuydu." diye konuştu.

Sakatlık sürecini iyi geçirdiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Uzun bir süreçti benim için. En iyi şekilde de geri dönebilmek için çok iyi çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ve oynamak ister ama benim için bu süreç uzun oldu. Uzun olduğu kadar da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Sadettin Saran'ın sakatlık sürecinde kendisine destek olduğunu aktaran Duran, "Tüm süreç boyunca kendisi yanımda oldu, yardımcı oldu. Her zaman benimle konuştu, eşlik etti. Aynı zamanda Devin Bey’in de bu süreçteki desteği çok önemliydi. Tabii ki onlar her zaman oyuncuların yanında olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benimle de bu süreç boyunca sürekli konuştular. Bu süreci en kısa sürede atlatmam için yardımcı oldular." şeklinde konuştu.

Sezonun kalan bölümüyle ilgili de konuşan Duran, maç maç bakacaklarını aktararak, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız oynayacağımız ilk maç olacak. Ondan sonra da bize neler getireceğini göreceğiz. Biz sadece oynayacağımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

