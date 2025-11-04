Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.
