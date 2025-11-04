Dolar
Spor, Futbol

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

Ceren Aydınonat  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.

