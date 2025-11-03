Fenerbahçe'de kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.
Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.