Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe'de kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Emre Aşıkçı  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Fenerbahçe'de kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

İstanbul

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

