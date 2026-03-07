Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

Bozhan Memiş  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

İstanbul

İSTANBUL (AA) - BOZHAN MEMİŞ - Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giydi.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aşmaya hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk sezonunda kupa kaldırdı

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2022-2023 sezonunda ligde 3 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise birer maçta sahaya çıktı.

Bu maçlarda 175 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Oosterwolde, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Hollandalı oyuncu, bu mücadelelerde 3 bin 164 dakika forma giyerken 2 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon ağır sakatlık yaşadı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'ye güvenen isim oldu.

Mourinho, Hollandalı oyuncuya UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki maçlarda formayı verdi.

2024 yılının ekim ayında yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat edilen Oosterwolde, sezonun kalanında forma giyemedi.

Fenerbahçe formasıyla 2024-2025 sezonunda 8'i Süper Lig, 6'sı Avrupa mücadelesi olmak üzere 14 karşılaşmada sahaya çıkan Oosterwolde, 1274 dakika sahada kaldı.

Tedesco'nun stoperdeki vazgeçilmezi

Sezona Jose Mourinho'yla başlayan ve ardından takımın başına Domenico Tedesco'yu geçiren Fenerbahçe'de her iki teknik adam da Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da 37 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 1 kez fileleri havalandırdı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, takımının 2-0 kazanarak kupayı kaldırdığı maçta galibiyete önemli katkı sağladı.

37 maçta 3 bin 201 dakika sahada kalan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 1 gol atarken 12 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 99 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda 7 bin 814 dakika süre aldı. Oosterwolde 99 maçta 32 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde "Dalya" demeye hazırlanıyor

Fenerbahçe ile Samsunspor 66. randevuda

Fenerbahçe Kulübü yönetimi, üyelerle iftarda bir araya geldi

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü

Teknik direktör Volkan Demirel, 3 ay sonra Gençlerbirliği'ne döndü
PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası
Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet