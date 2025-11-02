Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,857.20
BTC/USDT
110,159.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın dördüncü ve son etabı olan 2025 Cumhuriyet Kupası yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreni Fişekhane’de gerçekleştiriliyor.
logo
Spor, Futbol

Derbi maçta tribünlerden Filistin'e destek

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı Tüpraş Stadı'nda, karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.

Metin Arslancan  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Derbi maçta tribünlerden Filistin'e destek Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maçta siyah-beyazlı tribünler Filistin'i unutmadı.

Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı.

Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Benzer haberler

Derbi maçta tribünlerden Filistin'e destek

Derbi maçta tribünlerden Filistin'e destek

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi: İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıması, Balfour zulmünü ortadan kaldırmaz

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor
Gazze'de öldürülenlerin isimlerinin nakışla ölümsüzleştirildiği proje Londra'daki festivalde sergilendi

Gazze'de öldürülenlerin isimlerinin nakışla ölümsüzleştirildiği proje Londra'daki festivalde sergilendi
Lübnanlı aktivist Safa'dan Türkiye'nin Gazze diplomasisine övgü

Lübnanlı aktivist Safa'dan Türkiye'nin Gazze diplomasisine övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet