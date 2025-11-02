Derbi maçta tribünlerden Filistin'e destek
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı Tüpraş Stadı'nda, karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.
İstanbul
Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maçta siyah-beyazlı tribünler Filistin'i unutmadı.
Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı.
Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.