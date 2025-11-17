Dolar
42.33
Euro
49.15
Altın
4,078.35
ETH/USDT
3,198.80
BTC/USDT
95,481.00
BIST 100
10,763.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.

Yunus Kaymaz  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Londra

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre, Osimhen'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan üç isim oldu.

Kazanan futbolcu, 19 Kasım Çarşamba günü, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

2023 yılında Victor Osimhen'in kazandığı yılın futbolcusu ödülü, geçen yıl Atalanta forması giyen bir başka Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'a verilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklikler yapıldı

Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı

Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak
Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı

Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubundaki son rakibi İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubundaki son rakibi İspanya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet