Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın MR tetkiklerinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Beşiktaş'tan Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır." denildi.

Tedavi programının Rafa Silva ve temsilcisine yazılı olarak bildirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir. Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

