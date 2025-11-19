A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, "Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor, maç sonunda futbolcularımızla konuşurken kendilerine teşekkür ettim. Fazlasıyla büyük fedakarlık, acayip bir mücadele gösterdiler. Belki size söylemiştim ama onlara da söylemiştim, kim oynarsa oynasın rekabet yüzdemiz yüksek bir takımız. O yüzden böyle bir performans vereceğimizden emindik. Sonucu da gerçekten canıgönülden kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik olmadı, galip de gelebilirdik. Bu beraberlikle iyi bir performans sonrasında mutlu ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tüm düşüncelerinin mart ayındaki play-off'lar olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "21, 19 ve 17 yaş altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor. Bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 yaş altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim." şeklinde konuştu.
Montella, "Takımlarında az forma şansı bulan oyuncular bu maçta çok başarılı oldu. Bunu nasıl sağladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Özel dönemden geçen ya da zor günler geçiren futbolcularımız için çok mutluyum. Özellikle Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynamıyordu, inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun belki kendi kulübünde oynuyor ama zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, bu maçta inanılmaz bir karakter koydu ve ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geliyor, o da müthiş bir performans gösterdi. İrfan da kendi kulübüyle maçlara bile gidemiyor, o da çok iyi performans gösterdi. Saydığım futbolcular saha dışında da örnek karakterler, o yüzden böyle iyi olduğunuzda her zaman yukarıdan da yardım oluyor. Altay da bu şekilde, belki istediği gibi oynayamıyor ama bu maçta müthiş bir performans gösterdi."
Montella, önemli bir rakibe karşı başarılı olduklarını aktararak, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bu maçta 13 şutumuz var. Portekiz, Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya'ya sadece 7 şut attı. Bu maçta topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik." değerlendirmesinde bulundu.
"Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız"
Montella, "Dünya Kupası'na ne kadar yakınız?" sorusuna, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız hepimiz. Bu maçta daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off'lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz." yanıtını verdi.
İtalyan teknik adam, Konya'daki maçta da bu karşılaşmadaki sistemle oynamaları halinde farklı bir sonuç çıkıp çıkmayacağı yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:
"Kararları alırken belirli bir konumlandırmamız gerekiyor, o dönemde milli takımdaki herkes bu şekilde oynamamız gerektiğine inanıyordu. Kora kor oynamamız gerektiğini düşündük. O gün bu taktikle oynasaydık belki farklı bir şey de olabilirdi, belki mağlup da olurduk ama gerekli dersleri almayabilirdik. Daha başka acı tat da bırakabilirdi. O mağlubiyetin çok sağlıklı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, çünkü bize gerekli dersleri aldırdı. Bu maçta gösterdiğimiz performansla derslerimizi en iyi şekilde çıkardığımızı gördük ve güzel bir performansla maçı tamamladık. Sonuna kadar kazanacağımıza inandık. Sağlıklı mağlubiyet dememin sebebi, o mağlubiyetten sonra Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında en iyi futbolumuzu oynayarak galip gelmemizi sağladı. Geri dönüp onu değiştirecek bir düşüncem yok."
Golleri atan Deniz Gül ve Salih Özcan'ın performansı hakkında ise Montella, "Salih ve Deniz'in performansından çok mutluyum. Salih gol attı ve çok iyi oynadı. Deniz hem genç, gelişime açık, çok çalışkan, bu maçta da fedakarca bir oyun sergiledi. Bu seviyelerde oynayabileceğini de gösterdi. Geleceğimiz için Deniz'in gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Play-off'larda iki finalimiz var"
"Ayaklarımızın her zaman yere basması gerektiğine inanıyorum." diyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:
"Napolili bir insan olarak kültürüm Türkiye'dekine çok yakın. Bu tarz güzel performanslardan sonra herkes havaya giriyor, ona dikkat etmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı. Play-off'larda iki finalimiz var, ikisini oynamak için önce ilkini geçmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz, hedefe emin adımlarla gitmeliyiz. Eleme grubu kura çekiminde çok şanslı değildik. FIFA klasmanında birinci sırada olan takım bize geldi, üstü yoktu. Dünya Kupası'na gidebilmek için bir tık daha beklemeliyiz, mart ayını beklemeliyiz."