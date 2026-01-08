Dolar
Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı yarın Riva'da yapılacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

