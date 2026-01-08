Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde ortak basın toplantısı yapılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.
Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
