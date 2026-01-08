Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Emre Doğan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
