Spor, Futbol

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi renklerine bağladı

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti.

Emre Doğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi renklerine bağladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.

Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı.

Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.

