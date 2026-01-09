Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol 1. Lig
- Yarın:
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)
- 10 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
- 11 Ocak Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)
- 12 Ocak Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
10 Ocak Cumartesi:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Serpil Hamdi Tüzün)
15.00 Güzide Gebzespor-Somaspor (Aleattin Kurt)
15.00 Isbaş Isparta 32-Adanaspor (Isparta Atatürk)
11 Ocak Pazar:
13.00 Mardin 1969-Muşspor (Kızıltepe)
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon (Dağılgan)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kırklareli Atatürk)
15.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)
Beyaz Grup
10 Ocak Cumartesi:
13.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz)
11 Ocak Pazar:
13.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu (Erbaa İlçe)
13.00 Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)
13.00 Kepezspor-Karacabey Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)
13.00 Beykoz Anadolu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Maltepe Hasan Doğan)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü (13 Şubat)
Nesine 3. Lig
1. Grup
10 Ocak Cumartesi:
15.00 Bursa Nilüfer-Polatlı 1926 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Yalova Atatürk)
15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor (Minareli Çavuş)
11 Ocak Pazar:
13.00 Bulvarspor-Çorluspor 1947 (Alemdağ)
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor (Osmanlı)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol (İBB 100. Yıl)
15.00 Edirnespor-Galataspor (Edirne Şehir)
15.00 Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Müjdat Gürsu)
2. Grup
10 Ocak Cumartesi:
13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)
13.00 Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (7 Aralık)
11 Ocak Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Malatya)
13.00 Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor (Faruk Çelik)
13.00 Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Silifke Şehir)
13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
3. Grup
10 Ocak Cumartesi:
13.00 1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-Pazarspor (Çayeli)
13.00 Amasyaspor FK-Giresunspor (12 Haziran)
15.00 Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
11 Ocak Pazar:
13.00 Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Orduspor 1967-Artvin Hopaspor (19 Eylül)
13.00 TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor (Yozgat Şehir)
4. Grup
10 Ocak Cumartesi:
13.00 Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK (Dumlupınar)
15.00 Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pamukören)
17.00 İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Altay-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)
11 Ocak Pazar:
13.00 Afyonspor-Karşıyaka (Zafer)
15.00 Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970 (Balıkesir Atatürk)