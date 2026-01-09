Dolar
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 20'inci, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta 20'nci, TFF 3. Lig'de 16'ncı hafta müsabakaları yapılacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

- Yarın:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

- 10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

- 11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

- 12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol (Merkez Spor Kompleksi)

13.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Serpil Hamdi Tüzün)

15.00 Güzide Gebzespor-Somaspor (Aleattin Kurt)

15.00 Isbaş Isparta 32-Adanaspor (Isparta Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mardin 1969-Muşspor (Kızıltepe)

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon (Dağılgan)

15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kırklareli Atatürk)

15.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz)

11 Ocak Pazar:

13.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu (Erbaa İlçe)

13.00 Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

13.00 Kepezspor-Karacabey Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)

13.00 Beykoz Anadolu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Maltepe Hasan Doğan)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü (13 Şubat)

Nesine 3. Lig

1. Grup

10 Ocak Cumartesi:

15.00 Bursa Nilüfer-Polatlı 1926 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Yalova Atatürk)

15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor (Minareli Çavuş)

11 Ocak Pazar:

13.00 Bulvarspor-Çorluspor 1947 (Alemdağ)

13.00 Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor (Osmanlı)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol (İBB 100. Yıl)

15.00 Edirnespor-Galataspor (Edirne Şehir)

15.00 Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Müjdat Gürsu)

2. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)

13.00 Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (7 Aralık)

11 Ocak Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Malatya)

13.00 Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor (Faruk Çelik)

13.00 Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Silifke Şehir)

13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

3. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor (Bulancak İlçe)

13.00 Çayelispor-Pazarspor (Çayeli)

13.00 Amasyaspor FK-Giresunspor (12 Haziran)

15.00 Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ocak Pazar:

13.00 Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Orduspor 1967-Artvin Hopaspor (19 Eylül)

13.00 TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor (Yozgat Şehir)

4. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK (Dumlupınar)

15.00 Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pamukören)

17.00 İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Altay-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Ocak Pazar:

13.00 Afyonspor-Karşıyaka (Zafer)

15.00 Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970 (Balıkesir Atatürk)

