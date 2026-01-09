Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.