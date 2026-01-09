Dolar
logo
Spor, Futbol, Futbolda bahis soruşturması

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, PFDK'ye sevk edildi

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Emre Doğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

