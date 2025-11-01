Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Suriye’nin Halep kentinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor.
Futbolda bahis soruşturması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle başlayan "Bahis oynama" soruşturmasının yaklaşık 3 bin 700 sporcuyla devam edeceğini söyledi.

"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi

Eren Elmalı, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sporun değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz
12.11.2025

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Türk futbolunun tertemiz olması için gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklediklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
16.11.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

Açıklamada, soruşturma sırasında sadece TFF'nin bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu bildirildi.

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı
13.11.2025

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek
14.11.2025

TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı
18.11.2025

PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.

