Futbolda bahis soruşturması
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Bahis" soruşturması yaklaşık 3 bin 700 sporcuyla devam edecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle başlayan "Bahis oynama" soruşturmasının yaklaşık 3 bin 700 sporcuyla devam edeceğini söyledi.
"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sporun değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Türk futbolunun tertemiz olması için gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklediklerini belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
Açıklamada, soruşturma sırasında sadece TFF'nin bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu bildirildi.
PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, ceza alan 67 hakemin dosyalarını incelemeye devam edecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.
PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.