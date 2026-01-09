Dolar
43.13
Euro
50.22
Altın
4,498.43
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
90,400.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı

35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Fatih Erel  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Senegal ile Mali karşı karşıya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin oynadığı Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

Maçın tek golü, 27. dakikada Iliman Ndiaye'den gelirken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Senegal'de Ismail Jakobs maçta süre almazken Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de ise Nene, 55. dakikada, El Bilal Toure ise 82. dakikada oyuna alındı.

Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıktı

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi mağlup etti
Çağdaş Atan, güçlü bir Konyaspor izletmek istiyor

Çağdaş Atan, güçlü bir Konyaspor izletmek istiyor
Alanyaspor, ligin ikinci yarısında "daha" umutlu

Alanyaspor, ligin ikinci yarısında "daha" umutlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet