Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 78 futbolcuya verilen 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Emre Doğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 78 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
