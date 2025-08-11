Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Alvaro Morata'nın Milan'a geri döndüğünü duyurdu

Galatasaray, kiralık oyuncusu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan'a döndüğünü duyurdu.

Bozhan Memiş  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Galatasaray, Alvaro Morata'nın Milan'a geri döndüğünü duyurdu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hem İspanyol oyuncuyla hem de kulübü Milan'la karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Galatasaray'ın bu anlaşma karşılığından Milan'dan 5 milyon avro fesih bedeli alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Morata'nın 651 bin 652 avroluk alacağından da feragat ettiği vurgulandı.

Geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

