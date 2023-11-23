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Spor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak

Fatih Çakmak  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ankara

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 PTT-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray Daikin-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

26 Kasım Pazar:

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (Antalya Süleyman Evcilmen)

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