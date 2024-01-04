Dolar
29.78
Euro
32.64
Altın
2,047.80
ETH/USDT
2,222.40
BTC/USDT
43,004.00
BIST 100
7,492.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Spor

Voleybolda ikinci yarı başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor.

Musa Samur  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Voleybolda ikinci yarı başlıyor

Ankara

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk servisi, yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın programları şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Karayolları-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

6 Ocak Cumartesi:

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (İstanbul Eczacıbaşı)

7 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Aydın Mimar Sinan)

16.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor (Antalya Süleyman Evcilmen)

Efeler Ligi

6 Ocak Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

7 Ocak Pazar:

16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Benzer haberler

Voleybolda ikinci yarı başlıyor

Voleybolda ikinci yarı başlıyor

Galatasaray Daikin'de milli voleybolcu İlkin Aydın'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Voleybolun başkanı Üstündağ: Başarı reçetemiz; samimi olmak, şeffaf olmak, ilkeli olmak ve omurgalı süreç yönetmek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet