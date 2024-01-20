Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,474.90
BTC/USDT
41,599.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Kızılay Meydanı'nda kurulan Planetaryuma telefon bağlantısı gerçekleştiriyor Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek
logo
Spor, Dünyadan Spor

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 16. hafta mücadelesinde konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşısında galibiyete odaklandı.

Zekeriya Karadavut  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine, Kuzeyboru'nun lig tarihindeki en iyi ilk yarı performansını sergilediğini söyledi.

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Bedestenlioğlu, "3 günde bir maç yapınca ulaşım ve antrenman yapma anlamında zorlandık. Gerekli yüklemeleri takıma vermekte güçlük çektik. Buna rağmen takımımız ilk yarı anlamında çok güzel bir performans gösterdi. Maçlarda çok iyi skorlar aldık." diye konuştu.

Bedestenlioğlu, ligin bu yıl diğer yıllara göre daha kaliteli olduğunu, buna rağmen Kuzeyboru olarak iyi bir ilk yarı performansı sergilediklerini ifade etti. Ligin ikinci yarısında da başarılarını sürdürmek için çabalayacaklarını vurgulayan Bedestenlioğlu, "Daha iyi oyunlar oynayacağız. İkinci devrede deplasman sayımız daha fazla. Bu daha da zorlanacağız anlamına geliyor." dedi.

Bedestenlioğlu, ligde 4. sırada yer aldıklarını sezon öncesi hedeflerinin üzerinde bulunduklarını vurguladı. Hedeflerinin Kuzeyboru'yu Avrupa'da mücadele edebilecek bir seviyeye getirmek olduğunu anlatan Bedestenlioğlu, şöyle devam etti:

"En büyük hedefimiz bu. Bunun için mücadele ediyoruz. İyi bir takımımız var, sahada çok güçlü mücadele ediyor. Her maça 'yenebiliriz' iddiasıyla çıkıyoruz, bunun tadını çıkarmamız lazım. Fenerbahçe Opet maçında iyi servis atar ve hatalarımızı azaltırsak maçı kazanabiliriz. Takımın o gün çok zorlanacağını biliyorum. Her şey inşallah iyi gidecek. Fenerbahçe Opet bu ligi domine edebilen iyi bir takım."

Büşra Kılıçlı: "Seyircimiz karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz"

Takımın kaptanı Büşra Kılıçlı ise her maça galip gelmek için çıktıklarını söyledi.

Maç maç yükselen bir grafikleri olduğuna dikkati çeken Kılıçlı, şöyle konuştu:

"İkinci yarı için her şey yeni başladı. Hedeflerimiz aynı şekilde mücadele edip maçları kazanmak. Yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacağız. Bizim için çok güçlü ve önemli bir rakip. Seyircimiz karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Bizim hedeflerimiz çok büyük, bunları yakalayabilmek için çok çalışıyoruz. Sezonu ilk dördün içinde bitirip Avrupa kupalarına mücadele etmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kars'taki köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
Van'da imamlar teorik ve uygulamalı eğitimlerle "AFAD gönüllüsü" oldu

Benzer haberler

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet