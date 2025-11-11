6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye günü 10 madalya ile tamamladı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Riyad
Oyunların 8'inci gününde milli sporcular e-spor, halter, karate, masa tenisi, muaythai, voleybol ve yüzme branşlarında mücadele etti.
Gün sonunda Türkiye, halterde 1 bronz, yüzme branşında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve karate branşında 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Grup maçlarının sonuncusunda Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.
Grup maçlarının son mücadelesinde Kadın Milli Voleybol Takımı da dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. Kadın Voleybol Takımı, finale çıkmayı önceden garantilemişti.
Türkiye, madalya sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü. Türkiye oyunlarda 44 altın, 16 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 71 madalya ile birinci sırada bulunuyor.